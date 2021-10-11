‘Dont’ Mahallesi’nde fotoğraf çekimleri başladı

Türkiye'nin ilginç isimli yerlerinden biri Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Dont Mahallesinde, mahallenin isim levhasının önünde fotoğraf çekimleri başladı. Mahallenin isim levhasının önünde binlerce kişinin fotoğraf çektirip sosyal medyada yayınlamasıyla Muğla'nın simge yerlerinden biri oldu.

Kışın fazla insanın bulunmadığı sıcaklarda yayla olarak kullanılan Dont'un adı 25 yıl önce Esenköy olarak değişişti. 2015'te ise köylülerin isteği üzerine tekrar eski adını aldı. Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Dont Mahallesini ziyaret ederek köylülerle bir araya geldi.

Başkan Otgöz, "Dont Mahallemizde hemşerilerimizle bir araya geldik. Mahallemize ve ilçemize yapacağımız ve yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunup, mahallemizin sorunlarını dinledik. Misafirperverlikleri ve sohbetleri için Dont Mahallemizde hemşerilerimize teşekkür ediyorum."