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Giriş Tarihi: 16.7.2022 17:32 Son Güncelleme: 16.7.2022 17:43

İstanbul'da korkunç kaza! Dönüş yaparken kaldırımda yürüyen kadınları ezdi, 1 kişi öldü

İstanbul Çekmeköy’de sağa dönüş yapmak isterken hızını alamayıp kaldırıma çıkan sürücü gelin ve kayınvalidesini altına alıp işyerine çarparak durabildi. Kazada Nevrişan Bilen (41) hayatını kaybetti.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul’da korkunç kaza! Dönüş yaparken kaldırımda yürüyen kadınları ezdi, 1 kişi öldü

Dikkatsizlik sonucu meydana gelen kaza Merkez Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi'nde saat 10.45 sıralarında meydana geldi. Hüseyin Özcan Başeğmezler (76) yönetimdeki otomobiliyle ışıklardan sağa döndüğünde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla ilerleyen otomobil kaldırıma çıkarak iki kadını ezdi.

Otomobil bir işyerinin girişine çarparak durdu. Feci kazada kayınvalidesiyle yürüyen 41 yaşındaki Nevrişan Bilen olay yerinde hayatını kaybetti. Kayınvalidesi Nuriye Bilen ise kazayı hafif yaralı atlattı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadına olay yerindeki ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hayatını kaybeden Nevrişan Bilen'in cansız bedeni ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis ekipleri sürücü Hüseyin Özcan Başeğmezler'i gözaltına alarak Çekmeköy Şehit Vefa Karakurdu Polis Merkezi'ne götürüldü.

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İstanbul'da korkunç kaza! Dönüş yaparken kaldırımda yürüyen kadınları ezdi, 1 kişi öldü
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