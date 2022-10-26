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Giriş Tarihi: 27.10.2022

Dördüncü gün kontrol altına alındı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Dördüncü gün kontrol altına alındı
Osmanıye'nın Düziçi ilçesinde Düldül Dağı eteğindeki ormanlık alanda pazar günü çıkan orman yangını söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüldü. Sarp arazi yapısı nedeniyle karadan ekiplerin ulaşmakta güçlük çektiği yangına, iki gün boyunca havadan müdahale edildi. Yangına dün sabah saatlerinde karadan da müdahale edildi. 30 teknik eleman, 230 işçi, 22 arazöz, 6 adet su ikmal aracı, 6 adet ilk müdahale aracıyla yangına müdahale eden ekipler, Yeşildere köyüne doğru yaklaşan yangını aralıksız çalışarak kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede ilk belirlemelere göre 200 dekarlık alanın zarar gördüğü tahmin ediliyor.

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Dördüncü gün kontrol altına alındı
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