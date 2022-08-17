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Giriş Tarihi: 17.8.2022 10:39 Son Güncelleme: 17.8.2022 10:47

Dördüncü kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi

Ailesiyle birlikte Almanya’dan Adana’ya tatile gelen ve misafirliğe gittikleri akrabalarının 4. kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Dördüncü kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi

Almanya'dan ailesiyle birlikte Adana'ya gelen ve misafirliğe gittikleri akrabalarının 4. kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan 7 yaşındaki Alkas Arı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ALMANYA'DAN TATİLE GELMİŞTİ

Olay, dün merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Almanya'dan ailesiyle birlikte akrabalarının yanına tatile gelen Alkas Arı, 4'üncü kattaki dairenin balkonundan dengesini kaybederek aşağıya düştü. Beton zemine çakılan çocuk, ağır yaralandı. Evdekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Alkas Arı, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Alkas Arı yaşam mücadelesini gece saatlerinde kaybetti. Çocuğun cenazesi otopsi için adlı tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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Dördüncü kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi
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