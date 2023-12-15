Dördüz bebek dünyaya getirdi üçünün cesedini aldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Hamide ve Akın Okutucu çifti, en mutlu günlerinde hayatlarının kabusunu yaşadı. 23 Mayıs'ta sancısı gelen Hamide Okutucu, Gebze'de özel bir Hastaneye gitti. Erken doğum yapan Okutucu, dördüz bebek dünyaya getirdi. Erken doğum sebebiyle bebekler kuvöze alındı. Doğumdan 2 gün sonra aile bebeklerden birinin vefat haberini aldı.Birkaç gün sonra da ikinci ve üçüncü bebekleri de hayatını kaybetti. İddiaya göre, doktor tarafından aileye bebeklerde mikrop olduğu ve bunun ırsi olduğu söylendi. Aile, 4'üncü bebeği başka hastaneye sevk ettirdi. Bir ay boyunca tedavi altına alınan bebek, iyileştirilerek ailesine teslim edildi. Bebeklerinin vücudunda yanık izi olduğunu, kemiklerinin gözüktüğünü söyleyen aile, sorumluların cezalandırılması için hukuk mücadelesi başlattı. İHA