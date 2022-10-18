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Giriş Tarihi: 18.10.2022 10:30 Son Güncelleme: 18.10.2022 10:36

Dorse’de zulalanmış, 45 kilo eroinle yakalanmıştı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, geçtiğimiz Pazar günü takibe alınarak durdurulan bir tırın dorsesinde zulalanmış 45 kilo Eroin ve 1 kilo 200 gram Afyon Sakızı ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan Tır şoförü sevk edildiği adli merciler tarafında tutuklandı.

ABBAS ÇAKAR
Dorse’de zulalanmış, 45 kilo eroinle yakalanmıştı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü ekipleri, almış olduğu duyum ve yapmış oldukları istihbari çalışmalar sonucu, Kocaeli üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağına dair duyumlara ulaştı.

Harekete geçen ekiplerin takibe aldığı Tır, TEM Otoyolu üzeri İstanbul istikametinde durduruldu. Durdurulan Tır'da Narkotik köpeği Talisca ile yapılan aramada ekipler, dorse kısmındaki küçük bölmede ip olduğunu ve kırmızı toz biber sürüldüğünü tespit etti.

Ekipler ipi çektikçe zuladan paketler halinde eroin çıkmaya başladı. Operasyonda gözaltına alınan araç şoförü önceki gün sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

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Dorse’de zulalanmış, 45 kilo eroinle yakalanmıştı
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