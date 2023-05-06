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Giriş Tarihi: 7.5.2023

Dört dörtlük hastane

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nde 2.5 yılda 3.5 milyon hasta tedavi gördü, 100 binin üzerinde ameliyat yapıldı. Hastalar verilen güler yüzlü ve hızlı hizmetten memnun

AA
Dört dörtlük hastane
Süleymanpaşa ilçesinde 114 bin 312 metrekare alana kurulu şehir hastanesinde 605 yatak, 128 poliklinik, 17 ameliyathane, 124 yoğun bakım yatağı, 22 palyatif yatağı, 22 diyaliz yatağı, 15 yenidoğan yoğun bakım yatağı yer alıyor.



Hastanenin başhekimi Lütfi Çağatay Onar, 13 Kasım 2020'de açılan hastanenin verdiği hizmetlerle adeta "Trakya'nın sağlık üssü" haline geldiğini belirtti. Onar, Balkanlar'dan ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen hastalara da yataklı servis ve polikliniklerde 198 uzman hekim, 40 pratisyen hekim ve 21 laboratuvar uzmanıyla hizmet verdiklerini dile getirdi.



Kırklareli'nden Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne gelen Ömür Umay, hastaneye ve verilen hizmete hayran kaldığını söyledi. Hastanede görev yapan personelin son derece güler yüzlü olduğunu anlatan Umay, "Yarım saat sürmeden hastanede işlemlerim bitti. En yakın çocuk kardiyoloğu burada olduğu için geldim. Çok iyi muayene edildi. Bu hastane diğer hastanelere göre çok farklı ve çok daha güzel. Kısacası her şeyi ile dört dörtlük bir hastane" diye konuştu.



83 yaşındaki Selahattin Eren ise, sunulan hizmetten fazlasıyla memnun olduğunu ifade ederek, "Bu zamana kadar şehir hastanesi diye bir şey görmedik. Eski hastanelerimiz vardı, onlarda da sıra beklemekten başka bir şey yoktu" dedi.

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Dört dörtlük hastane
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