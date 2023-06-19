Dört ilde ele geçirildi… Piyasa değeri 23 milyon lira…

Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 23 milyon lira olan 10 milyon 92 bin 560 dal sigara, iki bin 634 adet kaçak sigara, 320 kilogram kaçak nargile tütünü, 345 adet kaçak puro, 19 adet elektronik nargile makinesi, üç kilo 986 gram kıyılmış kaçak tütün, 37 bin 180 adet sökülmüş bandrol, 63 bin adet boş sigara paketi, 50 bin sigara filtresi, sekiz sigara dolum makinesi ve kompresörü, bir hava tankı, bir kurutucu, üç fan, iki ısıtıcı ele geçirildi.