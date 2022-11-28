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Giriş Tarihi: 29.11.2022

Dört kardeşe devlet koruması

Gaziantep’te annesi tarafından 3 gün boyunca işkenceye maruz kaldığı ve aç bırakıldığı belirtilen 5 yaşındaki kız çocuğunun zihinsel ve fiziksel engelli olduğu öğrenildi. Anne tutuklanırken, 3 kardeş devlet korumasına alındı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Dört kardeşe devlet koruması
Gaziantep'te 3 gün boyunca annesinin şiddetine uğradığı ve aç bırakıldığı belirtilen 5 yaşındaki kız çocuğu F.Y.'nin hastanede tedavisi sürüyor. Küçük kızın zihinsel ve fiziksel engelli olduğu öğrenildi. Yürürken denge sorunu yaşayan küçük kıza daha önce götürüldüğü hastanede yapılan tetkiklerde zihinsel ve fiziksel gelişim geriliği teşhisi konulduğu belirtildi. Geçen yıl, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın karşıladığı fiziksel ve sosyal rehabilitasyon desteğinden yararlanmak isteyen aile, kızlarını Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürerek "Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu" aldı.



Uzman heyet tarafından verilen raporda kız çocuğunda "Zihinsel Düzey Düşüklüğü" ve "Yürüyüş ve Hareket Anormallikleri" olduğuna dair rapor verildi. Bu rapor üzerine ücreti devlet tarafından özel bir rehabilitasyon merkezine kaydı yaptırılan çocuk iddiaya göre annesi Fatma Y. tarafından daha sonra tedaviye gönderilmedi.
Baba Cihan Y.'nin 3 gündür zeytin toplamaya gittiği köyden döndüğünde karşılaştığı durum üzerine 112 Acil Yardım hattını aradığı ortaya çıktı. Ailenin diğer 3 çocuğunun da 2 yıldır anne Fatma Y.'den şiddet gördüğü iddiası üzerine hareket geçen bakanlık, 3 erkek çocuğu koruma altına aldı.

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Dört kardeşe devlet koruması
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