Dört kulaklı Midas’ın takipçileri 75 bini geçti

Dört kulaklı doğan kedi Midas adına sosyal medyada açılan hesap büyük ilgi görüyor. Midas'ı sahiplenen Canis Döşemeci, kediyi arkadaşlarının arka bahçesinde ilk gördüğünde tedirgin olduğunu belirterek, "Ama kucağıma ilk aldığım an ilk görüşte aşk" dedi. Kediye ismini Frigya kralı Midas'tan esinlenerek verdiğini ifade eden Döşemeci, sosyal medyada açtığı hesabın takipçilerinin çoğunun yurt dışından olduğunu vurguladı. Bu özel kediyi insanların da görmesini sağlamayı amaçladığını söyleyen Döşemeci, "İş burada çığırından çıktı. Bir haftada 19 bin, 4 haftada 75 bini geçti takipçilerimiz" diye konuştu.