Dörtlü çapraz böbrek nakliyle hayata yeniden tutundular

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Koordinatörlüğü'nde oluşturulan çapraz nakil havuzunda, donörüyle (canlı verici) kan uyuşmazlığı ya da farklı problem yaşayan hastalar nakil olacak başka hastaların vericileriyle eşleşiyor.Hastanede bu yöntemle böbrek yetmezliği çeken 4 hasta, çapraz nakille birbirlerinin canlı vericileriyle eşleştirildi. Aynı anda 8 ameliyathanede, çok sayıda cerrahi ekibin eşzamanlı gerçekleştirdiği 4'lü çapraz nakil yaklaşık 7.5 saat sürdü.Başarılı geçen ameliyatların ardından Muhittin Demir (61) Hatice Daşçı'dan (51), Hikmet Erol (34) Saniye Demir'den (59), Nesrin Şahan (45) Şenay Erol'dan (57), Şükran Öksüzoğlu (28) da Halit Şahan'dan (60) nakledilen böbreklerle sağlıklarına kavuştu.Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, operasyona ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "domino nakil" olarak da adlandırılan dörtlü çapraz nakli Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ilk defa gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Özkan, hastaların sağlıklı şekilde taburcu edildiğini vurguladı.Akdeniz Üniversitesi'nde 1982 yılında ilk böbrek naklinin yapıldığını anımsatan Özkan, "Akdeniz Üniversitesi'nde bugüne kadar 6 bin 625 kişi çeşitli nakillerle hayata tutundu. Organ bağışı olmadığı müddetçe canlılarla devam etmek durumundayız. Kadavradan organ bağışlarının artmasını umuyoruz" dedi.Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan ise organ naklinde Türkiye'nin "amiral gemisi" Akdeniz Üniversitesi'nin hız kesmeden yoluna devam ettiğini söyledi.Hastalardan Hikmet Erol da 10 yıldır böbrek yetmezliği çektiğini, 6 yıldır periton diyalize girdiğini söyledi.Erol, kendisine böbreğini veren Saniye Demir'e artık "anne" diye seslendiğini dile getirdi. Erol, "Hepimiz aile olduk. Bu nakiller bizim için mucize oldu" diye konuştu.Şükran Öksüzoğlu ise öncesinde babasından böbrek nakli olduğunu ancak bir süre sonra böbreğin işlevini kaybettiğini dile getirdi. Böbreğini vermek için bu sefer de annesinin gönüllü olduğunu belirten Öksüzoğlu, "Annemle kan uyuşmazlığı yaşayınca çapraz nakil havuzuna girdik. Çok şükür naklimiz başarıyla oldu" dedi.