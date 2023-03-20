Dosta güven, düşmana Azab geliyor

Savunma sanayiinde son dönemde en fazla dikkati çeken ürünlerden olan kamikaze insansız hava araçlarına (İHA) "Azab" ismiyle Türkiye'den yeni bir çözüm eklendi.Robit Teknoloji, delta kanat yapısına sahip çok maksatlı kamikaze Azab'ı geliştirip uçuş testlerini gerçekleştirdi. Uzun menzil ve yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip Azab ile yakın zamanda patlatma testleri yapılması planlanıyor.Robit Teknoloji İnsansız Hava Araçları Direktörü Selçuk Fırat, şunları kaydetti:Bütün uçuş testlerini gerçekleştirdik. Önümüzdeki aylarda da mühimmatlı testlerini yapacağız. Şu anda tetikleme mekanizmasını test ediyoruz. Aynı zamanda hedefe geldiğinde otopilotunu uyarıp 'Ben artık kendimi imha ettireceğim' demesi kısmındayız. Havanlar, tank topları ve RPG mühimmatı çok kolay bir şekilde Azab'a entegre edilebiliyor.Azab, mevcut kamikaze İHA'larla karşılaştırıldığında şu anda sınıfında Türkiye'de tek. Aynı zamanda yurtdışında da çok büyük ilgi görüyoruz. Bu hafta iki ülkeyle temasımız oldu. Hem ihracatımız hem de ordumuz için güzel bir ürün olacak.Azab T150'yi operasyonel taşıma amacıyla geliştirdik. 100 kilometre mesafede herhangi bir hedefi kamerayla vurabileceği şekilde yaptık. Azab T200 ise uzun mesafede, ülke sınırlarını koruması amacıyla caydırıcı bir unsur olarak yapıldı. 500 kilometre mesafesi var, 200 kilometreye kadar kontrol edebiliyorsunuz. Sonrasında hedefine geldiğinde istediğiniz şekilde dalışını gerçekleştiriyor. Hedefine ulaştığında ya da görev sonlandırıldığında kendini imha edebiliyor.Saatte 278 kilometre hıza çıkabiliyor. Radar kesit alanı ve kompozit gövdesi sayesinde radara yakalanma olasılığı çok az olan bir ürün.