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Giriş Tarihi: 5.7.2023

Dostluk kazandı

MEHMET NAYIFOĞLU
Dostluk kazandı
Mardın'ın Midyat ilçesinde 27 yıldır geleneksel olarak Süryani kiliseleri ve köyleri arasında sürdürülen ve 'Turabdin' olarak adlandırılan halı saha futbol turnuvasında, Shiluh Turabdin takımı şampiyon oldu. Midyat'ta Süryanilerin 27 yıldır düzenlediği geleneksel futbol turnuvası bu sene, 6 Şubat'ta meydana gelen depremde Adıyaman'daki Isias Hotel enkazında yaşamını yitiren Süryani turist rehberi Fikri Töre anısına düzenlendi.



Süryani cemaati tarafından organize edilen turnuvaya bu yıl 12 takım katıldı. 2 gruptan oluşan turnuvada kura sonucu eşleşen takımlardan en çok puan alan takımlardan grup birincisi ve ikincisi kendi aralarında maç yaptı. Yapılan karşılaşmalar sonucunda Midyat takımı ile Shiluh Turabdin takımı finale yükseldi. Büyük bir heyecana sahne olan mücadelede Shiluh Turabdin takımı, rakibini 2-1 yenerek turnuvanın bu yılki şampiyonu oldu. Turnuva sonunda din görevlileri tarafından takımlara kupaları verildi. Midyat Süryani Kadim Kiliseleri Vakfı Başkanı Yusuf Türker, "Kardeşçe ve dostça yapılan bir turnuva" dedi.

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