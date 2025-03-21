AK Partili İnan’dan CHP’nin sokak çağrısına tepki

Nevruz Bayramı'nı kutlayan Genel Sekreter İnan, ortak değerlerimizin bu ülkede adeta ayrıştırmanın, kendini ötekileştirmenin bir aracı olarak kullanıldığını anlattı.

Genel Sekreter İnan, şöyle devam etti: "Terör belası yüzünden baharın müjdecisi Nevruz'un her arefesinde içimizi sevinç kaplamak yerine "acaba bu nevruz ne taşkınlıklar göreceğiz. İnşallah insanların canına, malına zarar gelmez" diye düşünerek korkuyla karşıladık. Çok şükür, bilge insan sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Terörsüz Türkiye" adımı nihayetle sonuçlanacaktır.

"DEMOKRASI DÜŞMANI DENİLİNCE AKLA TEK PARTİ GELİR! DIKTATÖRLÜK DENİLİNCE AKLA TEK PARTİ GELİR! O DA CUMHURİYET HALK PARTİSİ'DİR!"

Türk demokrasi tarihinde darbeci parti denilince akla CHP'nin geldiğini vurgulayan İnan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Demokrasi düşmanı denilince akla tek parti gelir! Diktatörlük denilince akla tek parti gelir! O da Cumhuriyet Halk Partisi'dir! Bu zamana kadar Fetöcü alçakların darbe girişimi dahil tüm darbelerin sözcüsü, aparatı Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. 14 Mayıs öncesi alçak Fetöcülerin geri döneceğiz nutukları CHP sayesinde atılmıştır. Bir kere şunun anlaşılması gerekiyor ki; Bizim adımız, Cumhur İttifakı mücadelesinin adı demokrasiyle yan yana yazılır, darbeninse zıttına yazılır.

"Mesela bir CHP milletvekili çıkıyor diyor ki; Biz işte bu yolsuzluklardan dolayı başımıza geleceği tahmin ettik, Onun için bu cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini başlattık. Çıksın gerçekten böyle midir, değil midir sayın özgür özel bunlarla ilgili olarak net bir şekilde cevap versin. Ortada milyarlarca hortumlanan para iddiası var. Bununla ilgili çıksın bir tane CHP'li böyle bir şeyin olmadığını söylebilsin! Bir tanesi de çıkıp da hayır kardeşim bu diploma sahte değil bu yatay geçiş usulsüz değil desin! Önce sahte diplomayla milyonlarca gencin hakkına giriyorlar sonra balya balya milletten çaldıkları paralarla yakalanıp hırsızlık yapıyorlar. Diploması ile ilgili usulsüzlüklere cevap veremeyen, belediyede dönen rantlar hakkında konuşamayan zihniyet susmaya mahkûmdur. Suçüstü yakalanınca da, Siz bizim hırsızlığımızı da arsızlığımızı da sahte diplomalarımızı da görmezden geleceksiniz diyorlar.

Burası muz cumhuriyeti değil! Burası Türkiye cumhuriyeti. Öyle her şeyi parayla satın alacağını zanneden bu akıl elbette kanunsuz tüm işlemlerinde bağımsız Türk yargısını karşısında bulur. "İstanbul nimet nimet" diye bağırıp bu kaynakların kullanımının yargı denetiminden muaf olduğunu düşünmek aymazlıktır. Bu ciddi iddiaların yargı tarafından görülmemesini ve duyulmamasını talep etmek hukuk dışıdır. Özgür Özel eğer birilerine saldırmak istiyorsa iddiaları bir senedir dile getiren kendi partililerine saldırmalıdır.

"DOSYADA CUMHURİYET HALK PARTİSİ ŞÜPHELİ DURUMUNDA DEĞİL MÜŞTEKİ DURUMUNDA , ŞİKAYETÇİ TARAFTADIR"

Genel Sekreter İnan, yürütülen soruşturmaların CHP'nin iç meselelerinden ibaret olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: Dosyada Cumhuriyet Halk Partisi şüpheli durumunda değil müşteki durumunda, şikayetçi taraftadır. Dosyada şikayetçi tarafta olan CHP'nin, konuyla ilgili bu kadar tantana çıkarmasını da anlamış değiliz. Adli makamların işlemleri karşısında, sokak eylemleri çağrısı yapan, insanları vandallığa yönelten açıklamalar yapan muhalefet siyasetçilerini de kınıyorum.

Milleti provoke eden Özgür Özel'e seslenen İnan, konuşmasına şöyle devam etti: "Sayın Özel, bizim ittifakımız 15 Temmuz gecesi şanlı bayrağımız için, vatanımız için 5 cephede mücadele ederken kuruldu. Sen parayla satın aldığın şaibeli kurultayın kiralık genel başkanısın. İki otobüsün üstüne çıkıp münferit kalabalıklarla bizi tehdit edemezsin. Bizimle boy yarıştıramazsın. Senin belediyelerinde ne kadar sahtecilik, dolandırıcılık ve hırsızlığınız varsa bunu zaten kendi partililerin deşifre ediyor.

"Tüm pisliklerinizi kendi partililerin elinizde patlatıyor. Şimdi dün, partimizin il başkanlığına yürüyüş düzenliyorlar. Eğer bu işten bir sorumlu arıyorsanız doğru adres CHP İl Başkanlığıdır. Yürüyecekseniz oraya yürüyün! Zira elinizde ne kadar pislik varsa hepsini kendi partiniz içindeki klikler patlattı. Parti içi hesaplaşmalarınızı, milyarlık çıkar çatışmalarınızı, sokak çatışmalarına çevirtmeyiz.! O nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızı, Cumhur İttifakımızı, bağımsız Türk yargımızı töhmet altında bırakma çabanıza en fazla kendi partilileriniz gülüyor. Milletimiz size inanmıyor. Milletimiz size güvenmiyor. Milletimiz nasıl çalıp çırptığınızı çok iyi biliyor. Kurduğunuz harami düzende CHP'nin tepesindeki bir avuç insanın hem yolsuzluk, hırsızlık ve azgınlıklarını, hem de kirli saltanatlarını korumak ve devam ettirebilmek için bu milletin gençlerini provoke ederek örtemezsiniz."