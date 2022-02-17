Dosyaları kabarık çıktı! 11 şüpheli, 21 sabıka

İstanbul'un Sultangazi İlçesi'nde geçtiğimiz Cumartesi gecesi saat 01.50 sıralarında bir düğün salonunda "Yüksek Müzik Sesi" ve "Gürültü"" ihbarına giden polislere sandalyeler ile saldıran 26 kişi Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alınmışttı. Sultangazi İlçesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana gelen ve 5'i polis 9'u Zabıta olmak üzere toplamda 14 kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 26 şüpheli de "Görevli Memura Mukavemet" suçundan tutuklandı. İddiaya göre adres "Pavyon" olarak kullanılıyordu. Alkollü oldukları saptanan ve sözde düğün salonundaki olayda gözaltına alınarak tutuklanan 26 kişiden 11'inin farklı suçlardan ötürü sabıkalı oldukları ortaya çıktı.



TACİZ, GASP, YARALAMA...



C.Ç., E.B., R.A., H.D., İ.Ç., R.T., İ.İ., H.İ., S.B., A.S. ve Y.Ç. isimli 11 şüphelinin son 15 yılda 21 suç kayıtlarının olduğu öğrenildi. Şüğhelilerin son 15 yılda "Görevli Memura Mukavemet, Gasp, Cinsel Taciz, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet, Dolandırıcılık, Kasten Yaralama, Yasa Dışı Kumar, Alkollü Araç Kullanma, Bisiklet Hırsızlığı, Cinsel Saldırı, İş Yerinden Hırsızlık ve Açıktan Hırsızlık" suçlarına karıştıkları söz konusu suçlardan ötürü İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde toplam 21 suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı