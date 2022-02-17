Haberler Yaşam Haberleri Dosyaları kabarık çıktı! 11 şüpheli, 21 sabıka
Giriş Tarihi: 17.2.2022 09:24 Son Güncelleme: 17.2.2022 09:27

Dosyaları kabarık çıktı! 11 şüpheli, 21 sabıka

EMİR SOMER EMİR SOMER
Dosyaları kabarık çıktı! 11 şüpheli, 21 sabıka

İstanbul'da bir düğün salonunda "Yüksek Müzik Sesi" ve "Gürültü" ihbarına giden polislere sandalyelerle saldıran, 5'i polis 9'u Zabıta 14 kişiyi yaralayan ve tutuklanan 26 kişiden 11'i sabıkalı çıktı. Son 15 yılda 21 suç kaydı bulunan 11 kişinin karıştıkları suçlar arasında "Cinsel Taciz, Kasten Yaralama, Dolandırıcılık, Hırsızlık ve Gasp" bulunuyor.

İstanbul'un Sultangazi İlçesi'nde geçtiğimiz Cumartesi gecesi saat 01.50 sıralarında bir düğün salonunda "Yüksek Müzik Sesi" ve "Gürültü"" ihbarına giden polislere sandalyeler ile saldıran 26 kişi Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alınmışttı. Sultangazi İlçesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana gelen ve 5'i polis 9'u Zabıta olmak üzere toplamda 14 kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 26 şüpheli de "Görevli Memura Mukavemet" suçundan tutuklandı. İddiaya göre adres "Pavyon" olarak kullanılıyordu. Alkollü oldukları saptanan ve sözde düğün salonundaki olayda gözaltına alınarak tutuklanan 26 kişiden 11'inin farklı suçlardan ötürü sabıkalı oldukları ortaya çıktı.

TACİZ, GASP, YARALAMA...

C.Ç., E.B., R.A., H.D., İ.Ç., R.T., İ.İ., H.İ., S.B., A.S. ve Y.Ç. isimli 11 şüphelinin son 15 yılda 21 suç kayıtlarının olduğu öğrenildi. Şüğhelilerin son 15 yılda "Görevli Memura Mukavemet, Gasp, Cinsel Taciz, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet, Dolandırıcılık, Kasten Yaralama, Yasa Dışı Kumar, Alkollü Araç Kullanma, Bisiklet Hırsızlığı, Cinsel Saldırı, İş Yerinden Hırsızlık ve Açıktan Hırsızlık" suçlarına karıştıkları söz konusu suçlardan ötürü İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde toplam 21 suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünya bu Türk gencinin peşinde: En iyi üniversiteler sıraya girdi
16 yaşındaki Sıla Şentürk eski nişanlısı tarafından katledilmişti! Korkunç cinayetin detaylarına SABAH ulaştı
SON DAKİKA: Giresun’da 16 yaşındaki Sıla Şentürk, korkunç bir cinayete kurban gitti! Yürek yakan detay ortaya çıktı
Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ünlü komedyen Ata Demirer'den büyük değişim! Son halini görenler hayrete düştü
Memura 3600 ek göstergede son durum: İşte meslek meslek 3600 ek gösterge taslağı...
Son dakika 3600 ek gösterge mesajı! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin: Adil bir düzenleme yapacağız...
Binali Yıldırım'dan elektrikte düzenleme açıklaması: 60 milyondan fazla insanı rahatlatacak!
Son dakika haberi - Ünlü sosyolog Nilüfer Narlı'ya parolalı tuzak! 'Barış-Pınar' diyerek dolandırdılar
Kanada'da protestocuların banka hesapları dondurulacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Dosyaları kabarık çıktı! 11 şüpheli, 21 sabıka
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA