Döverek öldürüp yola attılar

İstanbul Beyoğlu'nda 20 yaşındaki bir genç darp edilerek öldürüldükten sonra yol kenarına atıldı. Yolda hareketsiz yatan genci gören çevredekiler hemen polise haber verdi. İlk incelemelerde üzerinden kimlik çıkmayan şahsın 20 yaşındaki Serhat A. olduğu öğrenildi. Cinayet masası ekipleri genci darp edip yol kenarına atan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ölen Serhat A.'nın cenazesi dün Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi'ndeki taziye evinde öğle namazının ardından alınan helallik sonrası memleketi Mardin'e gönderildi.