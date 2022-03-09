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Giriş Tarihi: 9.3.2022 10:20 Son Güncelleme: 9.3.2022 10:57

Döviz bürosuna silahlı soygun girişimi! Görevliler böyle engelledi

EMİR SOMER EMİR SOMER
Döviz bürosuna silahlı soygun girişimi! Görevliler böyle engelledi

İstanbul’da bir döviz bürosunu soymak isteyen silahlı soyguncu etkisiz hale getirildi. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

İstanbul Emniyeti; Zeytinburnu İlçesi Nuri Paşa Mahallesi üzerinde bulunan bir döviz bürosunun silahlı bir kişi tarafından soyulmaya çalışılması üzerine harekete geçti.

Döviz bürosuna silahlı soygun girişimi! Görevliler böyle engelledi | Video

Yüklü miktarda döviz bozduracağını beyan ederek döviz bürosuna girdiği saptanan soyguncu; kasada bulunan paraları cebine koyduğu esnada döviz bürosunda çalışan görevliler tarafından etkisiz hale getirildi.

Soyguncu boğuşma esnasında ise havaya bir el ateş etti. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. S.G. isimli soyguncu, olay yerine gelen polisler tarafından ruhsatsız silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Soyguncunun üzerinde bulunan üç bin 415 Euro ve 970 Dolar da muhafaza altına alındı.

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Döviz bürosuna silahlı soygun girişimi! Görevliler böyle engelledi
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