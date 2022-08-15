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Giriş Tarihi: 15.8.2022 12:57 Son Güncelleme: 15.8.2022 12:58

Döviz bürosundaki tablet bilgisayarı çalan hırsız kamerada

İstanbul’da bir döviz bürosundan tablet bilgisayar çalan bir kişi; Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Döviz bürosundaki tablet bilgisayarı çalan hırsız kamerada

İstanbul'da bir kişi; Kağıthane İlçesi Çağlayan Mahallesi'ndeki bir döviz bürosuna müşteri olarak girdi ve K.Ç. isimli kişinin gişede işlem yaparken tezgahın üzerinde unuttuğu tablet bilgisayarı çaldı. İnceleme başlatan ve güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; kısa süre içerisinde kimliğini tespit ettikleri O.S. isimli hırsızı Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlık anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. "Açıktan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen O.S. isimli hırsız "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Döviz bürosundaki tablet bilgisayarı çalan hırsız kamerada
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