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Giriş Tarihi: 22.12.2021 22:59

Dövizdeki düşüş berberlere yansıdı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Dövizdeki düşüş berberlere yansıdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının arıdan döviz kurlarında yaşanan düşüş, birçok alana yansıdı. Samsun’da bir berber dövizde yaşanan düşüş nedeniyle tıraş fiyatlarında indirime gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlerin ardından döviz kurlarında yaşanan düşüş birçok alana yansıdı. Samsun Çarşamba'da kuaförlük yapan Muammer Yılmaz, döviz kurlarındaki düşüş sebebiyle indirme gitti.

Yılmaz, diğer esnaflara da indirim çağrısında bulundu. Yılmaz, "Döviz kurundaki düşüş sebebiyle müşterilerimize uyguladığımız tıraş ücretlerinde yüzde 20 indirim uygulamamızı yarından itibaren başlatıyoruz. Diğer esnaflarımızı da aynı duyarlılıkla hareket ederler inşallah" dedi.

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Dövizdeki düşüş berberlere yansıdı
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