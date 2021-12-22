Dövizdeki düşüş berberlere yansıdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlerin ardından döviz kurlarında yaşanan düşüş birçok alana yansıdı. Samsun Çarşamba'da kuaförlük yapan Muammer Yılmaz, döviz kurlarındaki düşüş sebebiyle indirme gitti.

Yılmaz, diğer esnaflara da indirim çağrısında bulundu. Yılmaz, "Döviz kurundaki düşüş sebebiyle müşterilerimize uyguladığımız tıraş ücretlerinde yüzde 20 indirim uygulamamızı yarından itibaren başlatıyoruz. Diğer esnaflarımızı da aynı duyarlılıkla hareket ederler inşallah" dedi.