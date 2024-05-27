Dövme kanser riskini artırıyor

İsveç'te yapılan araştırma, dövmeli kişilerde lenfoma gelişme riskinin yüzde 21 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. eClinicalMedicine dergisinde yayınlanan çalışmaya 11 bin 905 kişi katıldı. Dövmeye maruz kalmayla ilişkili risk, lenfoma ve foliküler lenfomada görüldü. Araştırmayı yöneten Lund Üniversitesi araştırmacısı Christel Nielsen "Dövme mürekkebi cilde enjekte edildiğinde vücudun bunu orada olmaması gereken yabancı bir şey olarak yorumladığını ve bağışıklık sisteminin harekete geçtiğini zaten biliyoruz. Mürekkebin büyük bir kısmı deriden uzağa, biriktiği lenf düğümlerine taşınıyor" dedi.