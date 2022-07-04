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Giriş Tarihi: 4.7.2022 10:06

Dövülen kamyon şoförü, kaçarken tarla bekçisini ezdi

Dövülen kamyon şoförü, kaçarken tarla bekçisini ezdi

Adana’da kavun yükleme sırasında çıkan kavgada darbedilen kamyon şoförü Halil Acet (51), kaçarken olayla ilgisi olmayan tarla bekçiliği yapan Ramazan Oruç’a (59) çarptı. Hastaneye kaldırılan Oruç hayatını kaybederken, polise teslim olan Acet ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 26 Haziran günü saat 10.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail A.'ya ait tarladaki işçilerin topladığı kavunlar, kamyon şoförü Halil Acet gelmeyince yerinde kaldı. Bir gün sonra tarlaya gelen Acet, kavunların yüklenmesini isteyince tartışma çıktı. İşçilerin "Bugün de biz kavunları yüklemiyoruz" deyince çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Darbedilen Acet, kaçmak için bindiği kamyonu hareket ettirdi. Acet'in kamyonu, bu sırada olayla ilgisi olmayan tarlada bekçilik yapan Ramazan Oruç'a çarptı. Kamyonun altında kalan Oruç ağır yaralanırken, Acet ise kaçtı.

'NE OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM'
Tarladaki işçiler, Ramazan Oruç'u otomobille yakındaki bir özel hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Oruç, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kamyon şoförü Halil Acet ise olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Cinayet Büro Amirliği'nde sorguya alınan Acet, "Tarlada kavga çıkınca beni dövdüler. Ben de canımı kurtarmak için kaçtım. Ne olduğunu hatırlamıyorum" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil Acet, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Dövülen kamyon şoförü, kaçarken tarla bekçisini ezdi
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