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Giriş Tarihi: 28.10.2022

Dövülen müzisyenin yardım çığlığı

DHA
Dövülen müzisyenin yardım çığlığı
Bursa'da, gece kulübünde ikinci kez 'çiftetelli' müziği çalmadığı için bir grup tarafından dövülen Özkan Süslerer (44), kaburgasındaki kırık ve omzundaki çıkık nedeniyle 1 ay iş göremezlik raporu aldı. 25 yıldır ailesinin geçimini piyanist şantörlükle sağladığını söyleyen Süslerer, "Çalışamıyorum. Mağdur oldum. İş yeri sahibi de bana hiçbir şekilde destek olmuyor. Kenarda biraz birikimim vardı. Onunla idare ediyorum. O da bitmek üzere. Müzisyen dostlarım hariç ne arayan ne soran var. Müzisyen deyip geçmeyin. Ailemi bu meslekle geçindiriyorum. Böyle olaylarla karşılaştığımız zaman kimse aramıyor. Kira geldi. Faturaları ödeyemiyorum" dedi.

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Dövülen müzisyenin yardım çığlığı
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