Haberler Yaşam Haberleri Dövülüp sokağa atılmıştı! Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası emniyet harekete geçti
Giriş Tarihi: 4.2.2022 09:27 Son Güncelleme: 4.2.2022 09:32

Dövülüp sokağa atılmıştı! Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası emniyet harekete geçti

ABBAS ÇAKAR
Dövülüp sokağa atılmıştı! Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası emniyet harekete geçti

Kocaeli Çayırova İlçesinde bir vatandaş tarafından çekilen ve takipçi ağı bulunan bir sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, eşi tarafından darp edilerek sokağa atıldığı iddia edilen kadına kısa sürede ulaşılıp, koruma altına alınması sağlandı.

Kocaeli Çayırova İlçesi Yenimahalle mevkiinde, bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntülerde darp edilip sokağa atıldığı iddia edilen kadının görüntüleri, geniş takpçi ağı bulunan bir sosyal medya hesabından yayınlandı. Kısa sürede gündem olan görüntüler ile ilgili olarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü hemen harekete geçti. Eşi tarafından şiddet görerek mağdur edilen kadın, gerekli tıbbi müdahaleleri yapıldıktan sonra koruma altına alındı.

EMNİYETTEN YAZILI AÇIKLAMA

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü konu ile ilgili olarak yapmış olduğu yazılı açıklamada, "Sosyal medya platformları üzerinde ilimiz Çayırova İlçesinde eşi tarafından darp edilen bir kadının, sokağa atıldığına dair videolar ve paylaşımlar yapılmaktadır. Yayınlanan videoda bulunan kadın şahıs ile ilgili olarak gerekli tüm tıbbi müdahaleler yapılmış olup, ayrıca il emniyet müdürlüğümüz tarafından gerekli adli işlemler yapılmıştır. Ayrıca mağdur şahısın korunmasına yönelik olarak 6284 sayılı ailenin korunmasına ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında gerekli önleyici tedbir kararları alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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Dövülüp sokağa atılmıştı! Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası emniyet harekete geçti
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