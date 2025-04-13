Haberler Yaşam Haberleri Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme çalışanları gözaltında
Giriş Tarihi: 13.4.2025 11:29 Son Güncelleme: 13.4.2025 11:35

Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme çalışanları gözaltında

Ankara’da bir alışveriş merkezindeki oyun alanına down sendromlu alınmaması üzerine oyun salonunun sorumlu müdürü E.G. ile birlikte 4 kadın çalışan gözaltına alındı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme çalışanları gözaltında

Ankara'da bir alışveriş merkezinde down sendromlu çocuğun oyun alanına alınmaması üzerine öğretmeni Sevcan Odabaşı Karakurt, işletmeyi ve çalışanları polis ekiplerine şikayet etti. Şikayet üzerine polis ekipleri mağdur çocuğun ailesine konuya ilişkin haber vererek işlemlere başladı. AVM'nin çalışanları tarafından 1 Nisan Salı günü de otizmli bir çocuğu, oyun salonuna almadığı, bu durum üzerine otizmli çocuğun annesi G.K.K. tarafından olayın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirildiği, ardından karakola şikayette bulunduğu öğrenildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcısından alınan talimatla oyun salonun sorumlu müdürü E.G. ile 4 kadın çalışan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sonrası mahkemeye sevk edilecekleri öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme çalışanları gözaltında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz