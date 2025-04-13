Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme çalışanları gözaltında

Ankara'da bir alışveriş merkezinde down sendromlu çocuğun oyun alanına alınmaması üzerine öğretmeni Sevcan Odabaşı Karakurt, işletmeyi ve çalışanları polis ekiplerine şikayet etti. Şikayet üzerine polis ekipleri mağdur çocuğun ailesine konuya ilişkin haber vererek işlemlere başladı. AVM'nin çalışanları tarafından 1 Nisan Salı günü de otizmli bir çocuğu, oyun salonuna almadığı, bu durum üzerine otizmli çocuğun annesi G.K.K. tarafından olayın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirildiği, ardından karakola şikayette bulunduğu öğrenildi.



5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcısından alınan talimatla oyun salonun sorumlu müdürü E.G. ile 4 kadın çalışan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sonrası mahkemeye sevk edilecekleri öğrenildi.