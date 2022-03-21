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Giriş Tarihi: 21.3.2022 19:16 Son Güncelleme: 21.3.2022 20:07

Down Sendromlu çocukların Bowling keyfi

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Down Sendromlu çocukların Bowling keyfi

21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesinde Adıyaman Down Sendromlular Derneğinin ev sahipliğinde Adıyaman AVM de gerçekleşen bowling etkinliğinde down sendromlu çocuklar doyasıya eğlendi.

Dernek olarak çok keyifli bir etkinliğe imza attıklarını dile getiren Down Sendromlular Derneği Başkanı Zeynel Abidin Şenlik; "21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla çocuklarımız ve ailelerimizle birlikte etkinlikler düzenledik. Özellikle Adıyaman AVM'de düzenlemiş olduğumuz Bowling etkinliği çok keyifli geçti. Çocuklarımız bowling toplarını keyifle yuvarlayıp birbirleriyle kıyasıya yarıştılar. Dernek olarak bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz. Bizlere her konuda destek olan ilimiz Valisi Mahmut Çuhadar'a, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Fikret Keleş'e teşekkür ediyorum" dedi.

Down Sendromlu çocukların insani değerleri yüksek olduğunu dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş; "Onlar yalan nedir bilmezler, yürekleri sevgi doludur ve sevgileri karşılıksızdır. 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla ilimizde il müdürlüğümüz ve Down sendromlular derneğimizle birlikte güzel etkinliklere imza attık. İl protokolümüz ve ailelerimizle birlikte çok keyifli saatler geçirdik. Etkinliklerimiz kapsamında Adıyaman AVM'de çocuklarımız Bowling turnuvasında kıyasıya yarıştılar. Çocuklarımızın topu yuvarlayıp Lobutları devirdiklerinde yaşadıkları mutluluk her şeye değerdi. Dünya farklılıklarla güzel. Down Sendromu Farkındalık Günü kutlu olsun" dedi.

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Down Sendromlu çocukların Bowling keyfi
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