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Giriş Tarihi: 27.8.2024 09:33 Son Güncelleme: 27.8.2024 10:04

Down sendromlu Esra’nın gelin olma hayali gerçek oldu

Denizli'de gelinlik giyip düğün yapma hayali kuran down sendromlu Esra Çolak (29) için ailesi düğün gibi eğlence düzenledi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı eğlencede Esra Çolak, arkadaşlarıyla müzik eşliğinde dans etti, eğlendi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Down sendromlu Esra’nın gelin olma hayali gerçek oldu

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Alandız Mahallesi'nde oturan Huriye - Ayhan Çolak çifti, down sendromlu kızları Esra Çolak'ın en büyük hayalini gerçeğe dönüştürmek için harekete geçti. Küçük yaşlardan beri gelinlik giyme hayali olan 29 yaşındaki Esra Çolak'ın gelinlik giyme ve düğün yapma hayali ailesi ve yakınlarının katıldığı organizasyonla gerçeğe dönüştürüldü.

Davetiye, gelinlik, gelin arabası ve kına gecesi dahil tüm ayrıntıların düşünüldüğü organizasyon kapsamında Esra için belediyenin sosyal tesisinde sembolik düğün töreni gerçekleştirildi.

İLK DANSINI BABASIYLA YAPTI

Alandız Mahallesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen düğünde gelinlik giyerek ellerine kına yakılan Esra, gönlünce eğlendi. Babası Ayhan Çolak ile sahneye çıkan Esra Çolak, davetlilerin alkışlarıyla ilk dansını da babasıyla yaptı. Mutluluktan yerinde duramayan Esra'yı yakınları, komşuları ve Buldan'dan kalabalık bir davetli topluluğu yalnız bırakmadı. Hayali gerçeğe dönüşen Esra, müzik eşliğinde davetliler ve yakınlarıyla gece boyunca eğlendi.

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Down sendromlu Esra’nın gelin olma hayali gerçek oldu
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