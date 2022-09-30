Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Sarısu köyü Çakıroğlu mahallesinde yaşayan Mehmet ve Rabia Çakır çiftinin 4 çocuğunun en büyüğü olan down sendromlu 33 yaşındaki İlknur Çakır'ın evlilik hayalini kendi aralarında bir eğlence şeklinde düğün yaparak gerçekleştirdi. İlknur'a gelinlik, amcasının gelini olan yengesi Neriman Çakır'a ise bıyık yapılıp, damat kıyafeti giydirildi. Aile arasında gerçek düğünmüş gibi yapılan etkinlikte down sendromlu İlknur Çakır(33) gönlünce eğlendi.

UYKU UYUMUYORDU

İlknur'un annesi Rabia Çakır ise,4 çocuğum var. En büyüğü ise İlknur. İlknur'um dowv sendromlu olarak dünyaya geldi. Son zamanlarda hep televizyonda eğlence ve , evlilik programlarını izliyordu. Hayata bakış açıcı günden güne değişiyordu. Kızım, arkadaşlarının evlendiklerini gördüğünde ise uyku uyumuyordu. Bir gün bana" Anne bende evlenmek istiyorum, bana da düğün yaparmısın" dedi. Bizde onun hayalini gerçekmiş gibi evde bir düğün etkinliği yaparak gerçekleştirmiş olduk" dedi.

Down sendromlu İlknur'un evlilik hayali gerçekleşti | Video

KIZIMIN MUTLULUĞU HER ŞEYE BEDEL

Babası Mehmet Çakır ise, İlknur eğlenceyi programlarını ve özellikle atv'de yayınlanan Esra Erol'u sürekli izliyor. Arkadaşları evlendi, çocukları olduğu için İlknur annesine " bana bir eğlence yapın ,gelinlik giyeyim, evleneyim" dedi Bizde onun isteğini yerine getirerek damatsız olarak bir düğün yapalım dedik. Amcamın gelini sağ olsun bizi kırmadı ve damatlık giydi. Kızıma da gelinlik giydirdik. Evde aile arasında müzikli bir düğün yaparak kızımın hayalini gerçekleştirdik. Aramızda yaptığımız eğlenceli düğünde ona para taktık. Kızımın mutluluğu her şeye bedel. Onun mutluluğunu gördük,hepimiz mutlu olduk",dedi