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Giriş Tarihi: 22.7.2022 11:19

Doya Doya Moda birincisi kim, kaç puan aldı, kolyeyi kim aldı? Doya Doya Moda şampiyonu kim oldu?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda birincisi ve elenen ismi merak ediliyor. Haftanın birincisi olan isim kolyenin sahibi oluyor. Yarışmacılar günün son puanlamasının yapılmasıyla birlikte de günlük ve haftalık bazda sıralamalarını öğrenmiş oluyor. Yeni sezonun şampiyonu en yüksek puanı alarak kolyenin sahibi olacak. Peki Doya Doya Moda birincisi kim, kaç puan aldı, kolyeyi kim aldı? 22 Temmuz 2022 Doya Doya Moda şampiyonu kim oldu?

Doya Doya Moda birincisi kim, kaç puan aldı, kolyeyi kim aldı? Doya Doya Moda şampiyonu kim oldu?

Doya Doya Moda kim birinci oldu, kim elendi, kolyeyi kim aldı sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Hafta içi her gün ekranda olan yarışma programında en az puanı toplayan bir isimse elenmeye yakın oluyor. Peki Doya Doya Moda birincisi kim, kaç puan aldı, kolyeyi kim aldı? 22 Temmuz 2022 Doya Doya Moda şampiyonu kim oldu?

DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM, KAÇ PUAN ALDI, KOLYEYİ KİM ALDI?

Doya Doya Moda 22 Temmuz birincisi ve kolyenin sahibi henüz belli olmadı. Açıklanan puan durumu sonrası duyurulacak.

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Geçtiğimiz yıl yarışmada jüri koltuğunda olan Seray Sever ve Umut Eker 'in yerine bu yıl Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş oturacak.

Programın diğer üyeleri Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez, bu yıl da Doya Doya Moda jüri üyeleri arasında bulunuyor.

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Doya Doya Moda birincisi kim, kaç puan aldı, kolyeyi kim aldı? Doya Doya Moda şampiyonu kim oldu?
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