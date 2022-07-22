Doya Doya Moda birincisi kim, kaç puan aldı, kolyeyi kim aldı? Doya Doya Moda şampiyonu kim oldu?

Doya Doya Moda kim birinci oldu, kim elendi, kolyeyi kim aldı sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Hafta içi her gün ekranda olan yarışma programında en az puanı toplayan bir isimse elenmeye yakın oluyor. Peki Doya Doya Moda birincisi kim, kaç puan aldı, kolyeyi kim aldı? 22 Temmuz 2022 Doya Doya Moda şampiyonu kim oldu?