Haberler Yaşam Haberleri Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 11 Kasım 2022 Doya Doya Moda kim elendi, elenen isim belli oldu mu? İşte dünün kazananı ve puan durumu
Giriş Tarihi: 11.11.2022 11:37 Son Güncelleme: 11.11.2022 11:37

Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 11 Kasım 2022 Doya Doya Moda kim elendi, elenen isim belli oldu mu? İşte dünün kazananı ve puan durumu

Doya Doya Moda haftanın birincisi bugün belli oluyor! 10 Kasım 2022 tarihli bölümde üç yarışmacı birinci olurken, bugün kolyenin sahibi açıklanacak. Doya Doya Moda elenen isim de bugün netleşecek. Modaseverler, “Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu, kolyeyi kim aldı?” sorularına yanıt arıyor. Tanıtım fragmanında gördüğümüz üzere bugün Maskeli Balo konsepti yapılacak. Peki, Doya Doya Moda kim kazandı? Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı? İşte 11 Kasım puan durumu ve detaylar…

Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 11 Kasım 2022 Doya Doya Moda kim elendi, elenen isim belli oldu mu? İşte dünün kazananı ve puan durumu

Doya Doya Moda elenen isim bugün belli oluyor. Dünkü programda üç isim günün birincisi olurken, kolye için kıran kırana bir mücadele var. Doya Doya Moda haftanın birincisi, bugün Maskeli Balo konseptli programla belli olacak. Programın takipçileri de "Doya Doya Moda kim kazandı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda kim elendi? İşte detaylar...

DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda bugünün konsepti Maskeli Balo olacak. Kazanan yarışmacı belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Elenen isim bugün belli olacak.

DOYA DOYA MODA DÜNÜN KAZANANI KİM?

Doya Doya Moda dünün kazananı Eda, Esra ve Özlem oldu.

10 KASIM 2022 PUAN DURUMU

Elisa 14

Eda 20

Hülya 17

Esra 20

Özlem 20

Aleyna 14

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Geçtiğimiz yıl yarışmada jüri koltuğunda olan Seray Sever ve Umut Eker 'in yerine bu yıl Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş oturacak.

Programın diğer üyeleri Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez, bu yıl da Doya Doya Moda jüri üyeleri arasında bulunuyor.

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Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 11 Kasım 2022 Doya Doya Moda kim elendi, elenen isim belli oldu mu? İşte dünün kazananı ve puan durumu
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