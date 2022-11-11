Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 11 Kasım 2022 Doya Doya Moda kim elendi, elenen isim belli oldu mu? İşte dünün kazananı ve puan durumu

Doya Doya Moda elenen isim bugün belli oluyor. Dünkü programda üç isim günün birincisi olurken, kolye için kıran kırana bir mücadele var. Doya Doya Moda haftanın birincisi, bugün Maskeli Balo konseptli programla belli olacak. Programın takipçileri de "Doya Doya Moda kim kazandı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda kim elendi? İşte detaylar...