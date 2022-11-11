Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 11 Kasım 2022 Doya Doya Moda kim elendi, elenen isim belli oldu mu? İşte dünün kazananı ve puan durumu

Doya Doya Moda elenen isim bugün belli oluyor. Dünkü programda üç isim günün birincisi olurken, kolye için kıran kırana bir mücadele var. Doya Doya Moda haftanın birincisi, bugün Maskeli Balo konseptli programla belli olacak. Programın takipçileri de "Doya Doya Moda kim kazandı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda kim elendi? İşte detaylar...
Doya Doya Moda bugünün konsepti Maskeli Balo olacak. Kazanan yarışmacı belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.
Doya Doya Moda dünün kazananı Eda, Esra ve Özlem oldu.
Elisa 14
Eda 20
Hülya 17
Esra 20
Özlem 20
Aleyna 14
Geçtiğimiz yıl yarışmada jüri koltuğunda olan Seray Sever ve Umut Eker 'in yerine bu yıl Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş oturacak.
Programın diğer üyeleri Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez, bu yıl da Doya Doya Moda jüri üyeleri arasında bulunuyor.