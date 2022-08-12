Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 12 Ağustos 2022 Doya Doya Moda kim elendi? İşte puan durumu ve elenen yarışmacı

Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen yarışmacı, programın sıkı takipçileri tarafından sıklıkla araştırılıyor. Her hafta en çok puan toplayan yarışmacı birinci olarak kolyeyi evine götürürken, diğer taraftan en düşük puanı alan yarışmacı programdan eleniyor. Vatandaşlar da Doya Doya Moda kim elendi sorusunu yöneltiyor. Peki, Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? İşte detaylar!