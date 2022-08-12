Haberler Yaşam Haberleri Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 12 Ağustos 2022 Doya Doya Moda kim elendi? İşte puan durumu ve elenen yarışmacı
Giriş Tarihi: 12.8.2022 13:51

Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 12 Ağustos 2022 Doya Doya Moda kim elendi? İşte puan durumu ve elenen yarışmacı

Doya Doya moda haftanın finalini TV8 ekranlarında yapıyor. Haftanın başından beri alınan puanlarla oluşan puan durumu sonucu finalde bir yarışmacı kolyenin sahibi oluyor. Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu sorusu bu sebeple soruluyor. Yeni yarışmacı ve yeni jürilerle ekranları sallamaya gelen moda programında her hafta bir yarışmacı eleniyor. 12 Ağustos Doya Doya Moda kim elendi sorusunu programın takipçileri bu sebeple soruyor. Peki, Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? İşte puan durumu ve elenen yarışmacı!

Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 12 Ağustos 2022 Doya Doya Moda kim elendi? İşte puan durumu ve elenen yarışmacı

Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen yarışmacı, programın sıkı takipçileri tarafından sıklıkla araştırılıyor. Her hafta en çok puan toplayan yarışmacı birinci olarak kolyeyi evine götürürken, diğer taraftan en düşük puanı alan yarışmacı programdan eleniyor. Vatandaşlar da Doya Doya Moda kim elendi sorusunu yöneltiyor. Peki, Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? İşte detaylar!

DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Hafta içi her gün saat 15.45'te yayınlanan Doya Doya Moda programında bugün haftanın finali yaşanıyor.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Kimin elendiği belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ 2022

Serdar Uzuntaş

Yasemin Yılmaz

Gülşah Saraçoğlu

Uğurkan Erez

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Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 12 Ağustos 2022 Doya Doya Moda kim elendi? İşte puan durumu ve elenen yarışmacı
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