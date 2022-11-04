Haberler Yaşam Haberleri Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 4 Kasım 2022 Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı? İşte puan durumu
Giriş Tarihi: 4.11.2022 12:42

Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 4 Kasım 2022 Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı? İşte puan durumu

Doya Doya Moda haftanın birincisi bugün TV8 ekranlarında belli oluyor. Modaseverler TV8 ekranlarından her gün moda programını izliyor. Dün 17 puanla Hülya kazanırken, günün konsepti “kendi defilenizde final selamına çıkıyorsunuz.” olarak belirlendi. İzleyiciler heyecanlı bölüm için Doya Doya Moda kim kazandı, Doya Doya Moda elenen isim kim soruları yanıtlarını arıyor. Tanıtım fragmanı birçok izleyicide merak uyandırdı. Peki, Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı? İşte 4 Kasım 2022 puan durumu ve diğer detaylar…

Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 4 Kasım 2022 Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı? İşte puan durumu

Doya Doya Moda haftanın birincisi bugün belli oluyor! Dün 17 puanla Hülya birinci olurken, tanıtım fragmanında birçok olay yaşanıyor. Doya Doya Moda elenen isim bu akşamın gündem konusu olacakken, herkes Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu sorusuna yanıt arıyor. Peki, Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda kolyeyi kim aldı? İşte detaylar...

DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Bugünün konsepti, "kendi defilenizde final selamına çıkıyorsunuz." olarak belirlendi. Haftanın kazananı belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Elenen yarışmacıyı saatinde güncelleyeceğiz.

DOYA DOYA MODA DÜNÜN KAZANANI KİM?

Doya Doya Moda dünün kazananı 17 puanla Hülya oldu.

3 KASIM 2022 PUAN DURUMU

Hülya 17

Aleyna 16

Eda 13

Dilek 12

Esra 11

Özlem 10

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Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 4 Kasım 2022 Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı? İşte puan durumu
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