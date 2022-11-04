Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 4 Kasım 2022 Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı? İşte puan durumu

Doya Doya Moda haftanın birincisi bugün belli oluyor! Dün 17 puanla Hülya birinci olurken, tanıtım fragmanında birçok olay yaşanıyor. Doya Doya Moda elenen isim bu akşamın gündem konusu olacakken, herkes Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu sorusuna yanıt arıyor. Peki, Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda kolyeyi kim aldı? İşte detaylar...