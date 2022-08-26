Doya Doya Moda kim birinci oldu kim elendi? 26 Ağustos 2022 Doya Doya Moda’da puan durumu açıklandı mı?

Doya Doya Moda kim birinci oldu, kim elendi, puan durumu açıklandı mı sorusuna programın takipçileri yanıt arıyor. Haftanın başından itibaren puan toplayan yarışmacılar finalde kolyenin sahibi olmak için yarışıyor. Peki Doya Doya Moda kim birinci oldu kim elendi? 26 Ağustos 2022 Doya Doya Moda'da puan durumu ve gün birincisi