Haberler Yaşam Haberleri Doya Doya Moda kim birinci oldu kim elendi? 26 Ağustos 2022 Doya Doya Moda’da puan durumu açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 26.8.2022 11:20

Doya Doya Moda kim birinci oldu kim elendi? 26 Ağustos 2022 Doya Doya Moda’da puan durumu açıklandı mı?

Ekranların rekabet dolu yarışması Doya Doya Moda’da haftanın final heyecanı yaşanıyor. Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen yarışmacı sorgulanırken kolyenin sahibi olacak yarışmacı da merakla bekleniyor. Jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz, Serdar Uzuntaş ve Uğurkan Erez yer aldığı Doya Doya Moda kim birinci oldu kim elendi? 26 Ağustos 2022 Doya Doya Moda’da puan durumu açıklandı mı?

Doya Doya Moda kim birinci oldu kim elendi? 26 Ağustos 2022 Doya Doya Moda’da puan durumu açıklandı mı?

Doya Doya Moda kim birinci oldu, kim elendi, puan durumu açıklandı mı sorusuna programın takipçileri yanıt arıyor. Haftanın başından itibaren puan toplayan yarışmacılar finalde kolyenin sahibi olmak için yarışıyor. Peki Doya Doya Moda kim birinci oldu kim elendi? 26 Ağustos 2022 Doya Doya Moda'da puan durumu ve gün birincisi

DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Hafta içi her gün saat 15.45'te TV8 ekranlarına gelen Doya Doya Moda adlı yarışma programında bugün haftanın finali yaşanacak. Haftanın birincisi henüz belli değil.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

Doya Doya Moda'da kimin elendiği ve birinci olduğu belli değil. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Serdar Uzuntaş

Yasemin Yılmaz

Gülşah Saraçoğlu

Uğurkan Erez

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Doya Doya Moda kim birinci oldu kim elendi? 26 Ağustos 2022 Doya Doya Moda’da puan durumu açıklandı mı?
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