Doya Doya Moda kim birinci oldu kim elendi? 26 Ağustos 2022 Doya Doya Moda’da puan durumu açıklandı mı?

Doya Doya Moda kim birinci oldu, kim elendi, puan durumu açıklandı mı sorusuna programın takipçileri yanıt arıyor. Haftanın başından itibaren puan toplayan yarışmacılar finalde kolyenin sahibi olmak için yarışıyor. Peki Doya Doya Moda kim birinci oldu kim elendi? 26 Ağustos 2022 Doya Doya Moda'da puan durumu ve gün birincisi
Hafta içi her gün saat 15.45'te TV8 ekranlarına gelen Doya Doya Moda adlı yarışma programında bugün haftanın finali yaşanacak. Haftanın birincisi henüz belli değil.
Doya Doya Moda'da kimin elendiği ve birinci olduğu belli değil. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
Serdar Uzuntaş
Yasemin Yılmaz
Gülşah Saraçoğlu
Uğurkan Erez