Doya Doya Moda kim birinci oldu, kolyeyi kim aldı? 14 Ekim 2022 Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı? İşte haftanın puan durumu

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen moda programı Doya Doya Moda yarışması, bugün haftanın final bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. Pazartesiden bugüne alınan puanlarla oluşan haftalık puan durumuna göre finalde bir yarışmacı, kolyenin sahibi olacak. En düşük puanı alan isim ise yarışmadan elenecek. Programı yayın akışı saatinde izleyemeyen izleyiciler ise elenen isim ve kazanan yarışmacıyı öğrenmek için ''Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu?'' sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? İşte 14 Ekim 2022 Doya Doya Moda puan durumu ve elenen yarışmacı...
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Hafta içi her gün TV8 ekranlarına gelen Doya Doya Moda adlı yarışma programında bugün haftanın finali yaşanacak. Haftanın birincisi henüz belli olmadı.
DOYA DOYA MODA 14 EKİM PUAN DURUMU
Doya Doya Moda'da 14 Ekim Cuma gününe ait puan tablosu henüz oluşmadı. 13 Ekim Perşembe gününe ait puan tablosu ise şöyleydi:
Eda 15 puan
Hülya 19 puan
Aleyna 20 puan
Tina 11 puan
Esra 12 puan
Zeynep 20 puan
Selin 7 puan
DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ
Serdar Uzuntaş
Yasemin Yılmaz
Gülşah Saraçoğlu
Uğurkan Erez