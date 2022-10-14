Haberler Yaşam Haberleri Doya Doya Moda kim birinci oldu, kolyeyi kim aldı? 14 Ekim 2022 Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı? İşte haftanın puan durumu
Giriş Tarihi: 14.10.2022 14:00

Doya Doya Moda kim birinci oldu, kolyeyi kim aldı? 14 Ekim 2022 Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı? İşte haftanın puan durumu

TV8'de izleyici karşısına çıkan Doya Doya Moda adlı moda programında, bugün final heyecanı yaşanıyor. Hafta başından bugüne jürilerden en çok puanı alarak birinci olan yarışmacı, kolyeyi almaya hak kazanacak. En düşük puanı alan isim ise yarışmaya veda edecek. Bu noktada Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen yarışmacı, programın sevenleri tarafından merak ediliyor. Peki, Doya Doya Moda kim birinci oldu, kolyeyi kim aldı? Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı? İşte 14 Ekim 2022 Cuma Doya Doya Moda haftanın puan durumu...

Doya Doya Moda kim birinci oldu, kolyeyi kim aldı? 14 Ekim 2022 Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı? İşte haftanın puan durumu

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen moda programı Doya Doya Moda yarışması, bugün haftanın final bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. Pazartesiden bugüne alınan puanlarla oluşan haftalık puan durumuna göre finalde bir yarışmacı, kolyenin sahibi olacak. En düşük puanı alan isim ise yarışmadan elenecek. Programı yayın akışı saatinde izleyemeyen izleyiciler ise elenen isim ve kazanan yarışmacıyı öğrenmek için ''Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu?'' sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? İşte 14 Ekim 2022 Doya Doya Moda puan durumu ve elenen yarışmacı...

DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarına gelen Doya Doya Moda adlı yarışma programında bugün haftanın finali yaşanacak. Haftanın birincisi henüz belli olmadı.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Hafta boyunca diğer yarışmacılara göre en az puanı toplayan isim yarışmaya veda edecek. Programa veda eden isim de henüz belli olmadı.

Kolyeyi kazanan yarışmacı ile elenen isim açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

DOYA DOYA MODA 14 EKİM PUAN DURUMU

Doya Doya Moda'da 14 Ekim Cuma gününe ait puan tablosu henüz oluşmadı. 13 Ekim Perşembe gününe ait puan tablosu ise şöyleydi:

Eda 15 puan

Hülya 19 puan

Aleyna 20 puan

Tina 11 puan

Esra 12 puan

Zeynep 20 puan

Selin 7 puan

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Serdar Uzuntaş

Yasemin Yılmaz

Gülşah Saraçoğlu

Uğurkan Erez

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Doya Doya Moda kim birinci oldu, kolyeyi kim aldı? 14 Ekim 2022 Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı? İşte haftanın puan durumu
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