Dr. Hakan Ocak dentofobiayı anlattı

2009 yılında dünyanın ilk resmi diş hekimliği fakültesi olan Maryland Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde 6 ay süreyle gözlemci doktor olarak görev alan Hakan Ocak, hastalarını kendi adını taşıyan kliniğinde ağırlıyor. ''Kliniğimde son teknoloji cihazlar kullanarak daha özgür, daha bilimsel ve hastalarıma daha faydalı olacak şekilde hizmet sunuyorum. Hem popüler hem ihtiyaç olan estetik, fonksiyonel tedavilerin hepsini uyguluyorum.'' diyen Dr. Ocak, eklem tedavileri, ortognatik çene tedavileri gibi spesifik tedavileri gerçekleştiriyor.



Ülkemizde oldukça yaygın olan Dentofobianın 'dişçi fobisi' altında yatan sebeplerin başında, diş ağrısı korkusu yüzünden diş sağlığını geri plana atmak bulunurken Dr. Hakan Ocak, ''Ağız ve diş bakımını yapmamak, hastalarımızın ileriki yaşlarda daha zorlu tedavi süreçleri geçirmelerine sebep oluyor.'' dedi. ''Dentofobiayı bu kadar yaygın yapan ise çocuklarımıza anlatılan hurafeler ve yaşanan trajikomik hikayeler. Köylerimizde ve mahallelerimizde süt dişlerimizi kapıya ip bağlayarak çekmeye çalışan büyüklerimiz mahallenin anestezi olmadan fenni dişçiler tarafından yapılan diş çekimleri insanlarda diş hekimliğine karşı fobiyi oluşturmuştur.'' diyen Dr. Ocak, küçük yaşlarda başlayan dişçi muayenelerinin öneminin altını çizdi.



Bu bir ilandır.