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Giriş Tarihi: 8.12.2021 10:15 Son Güncelleme: 8.12.2021 10:23

Dr. Mehmet Erdoğan; “Smile Hair Clinic Olarak Mikro Fue Saç Ekimi Yapıyoruz”

Dr. Mehmet Erdoğan; “Smile Hair Clinic Olarak Mikro Fue Saç Ekimi Yapıyoruz”

En çok ve en son uygulanan tekniklerinden biri olan mikro FUE saç ekimi Türkiye’nin önemli kliniklerinden olan Smile Haır Clinic tarafından uygulanıyor. Türkiye ile birlikte birçok Avrupa ülkesindeki vatandaşların saç ekim operasyonlarını gerçekleştiren saç ekim merkezi kurucularından Dr. Mehmet Erdoğan tekniği anlattı.

Dr. Mehmet Erdoğan FUE Tekniği Doğal Görünüm Sağlıyor

Saç kaybı yaşayan insanların kendi saçlarını kullanarak donör alanından tek tek işlenmesi olan mikro FUE saç ekim tekniği son yıllarda en çok uygulanan operasyon olarak öne çıkıyor.

"Saç dökülmesi problemi ile karşı karşıya kalan kadın ya da erkeklerin doğal görünümüne kavuşmasını sağlıyoruz. Ülkemizde son dönemde daha sık tercih edilen saç ekim yöntemi mikro FUE saç ekimini saç ekim merkezi olarak gerçekleştiriyoruz" diyen Dr. Mehmet Erdoğan sözlerini sürdürdü.

Dr. Mehmet Erdoğan; Tek Seferde 5 Bin Greft

Dr. Mehmet Erdoğan konuşmasında şunları dile getirdi. " Ekim bölgesine kıl köklerinin daha fazla bulunduğu özellikle enseden mikro FUE tekniği ile alınan saçları direk olarak transfer ediyoruz. Alınacak greft sayısına ve hastaya göre operasyon yaklaşık 2,5 ila 3,5 saat arasında sürüyor. Tek seferde 4 bin 500 ila 5 bin greft alımı gerçekleştirilebiliyor."

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Dr. Mehmet Erdoğan; “Smile Hair Clinic Olarak Mikro Fue Saç Ekimi Yapıyoruz”
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