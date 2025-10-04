DRACONİD METEOR YAĞMURU BEKLENİYOR! 2025 Ekim meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye’den gözlemlenebilecek mi?

Ekim ayı, gökyüzü meraklıları için yılın en heyecan verici dönemlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Meteor yağmurlarının zarif ışıkları, Ay ve Jüpiter'in etkileyici kavuşumları gibi pek çok önemli gök olayı, gökyüzünü izlemeye çıkanlara unutulmaz anlar sunacak. İşte ekim ayında gözlemlenebilecek dikkat çekici gökyüzü olayları…