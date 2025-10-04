Haberler Yaşam Haberleri DRACONİD METEOR YAĞMURU BEKLENİYOR! 2025 Ekim meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye'den gözlemlenebilecek mi?
DRACONİD METEOR YAĞMURU BEKLENİYOR! 2025 Ekim meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye'den gözlemlenebilecek mi?

Draconid meteor yağmuru için geri sayım başladı! Diğer pek çok meteor yağmurunun sabaha karşı saatlerde gözlemlenmesine karşın, Draconidler akşam karanlığı çöker çömez en net şekilde izlenebiliyor. Gökyüzü tutkunları için eşsiz bir gösteri sunan bu meteor yağmurunun tarihleri merak konusu. Peki, Draconid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye'den gözlemlenebilecek mi?

DRACONİD METEOR YAĞMURU BEKLENİYOR! 2025 Ekim meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye’den gözlemlenebilecek mi?

Ekim ayı, gökyüzü meraklıları için yılın en heyecan verici dönemlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Meteor yağmurlarının zarif ışıkları, Ay ve Jüpiter'in etkileyici kavuşumları gibi pek çok önemli gök olayı, gökyüzünü izlemeye çıkanlara unutulmaz anlar sunacak. İşte ekim ayında gözlemlenebilecek dikkat çekici gökyüzü olayları…

DRACONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

2025 yılında Draconid meteor yağmuru, 6-10 Ekim tarihleri arasında gökyüzünde gözlemlenebilecek. En yoğun dönem ise 8 Ekim'de yaşanacak ve bu büyüleyici gösteri, akşam saatlerinde en iyi şekilde izlenebilecek.

DOLUNAY METEORLARI GÖLGEDE BIRAKACAK

2025 Draconid meteor yağmurunu izlemek bu yıl biraz zorlaşabilir; çünkü yağmur, dolunayın hemen ardından gerçekleşecek. Parlak ay ışığı, daha sönük meteorları gölgede bırakacak ve görebileceğiniz yıldız sayısını azaltacak.

Kayan yıldızları daha net görmek isteyenler için uzmanlar, Ay'ın parlak ışığından uzak, gökyüzünün en karanlık noktalarına yönelmeyi öneriyor.

DRACONİD METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENEBİLİR?
Meteor yağmurları, bulutsuz bir gecede, yıldızların net görülebildiği karanlık bölgelerden izlenmelidir. Bunun için ışık kirliliğinin az olduğu, ufkun açık göründüğü ve karanlık bir gökyüzünün olduğu yerler tercih edilmelidir.

DRACONİD METEOR YAĞMURU BEKLENİYOR! 2025 Ekim meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye'den gözlemlenebilecek mi?
