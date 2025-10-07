Haberler Yaşam Haberleri DRACONİD Meteor Yağmuru ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? 2025 Draconid meteor yağmuru Türkiye’den izlenebilecek mi?
DRACONİD Meteor Yağmuru ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? 2025 Draconid meteor yağmuru Türkiye’den izlenebilecek mi?

Yılın en heyecan verici gökyüzü olaylarından olacak olan Draconid Meteor yağmuru için heyecanlı bekleyiş başladı. Genelde meteor yağmurları sabaha karşı gözlemlenirken Draconidler, akşam karanlığı çözdüğü zaman net şekilde izlenebiliyor. Peki, Draconid Meteor Yağmuru ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek ve Türkiye’den izlenebilecek mi? İşte detaylar;

Yılın en büyüleyici gökyüzü olaylarından biri olarak kabul edilen Draconid Meteor Yağmuru için geri sayım başladı. Diğer meteor yağmurlarından farklı olarak sabaha karşı değil, akşam saatlerinde gözlemlenebilen Draconidler, karanlığın çökmesiyle birlikte gökyüzünü adeta bir ışık şölenine dönüştürüyor.

DRACONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

2025 yılında Draconid meteor yağmuru, 6-10 Ekim tarihleri arasında gökyüzünde gözlemlenebilecek. En yoğun dönem ise 8 Ekim'de yaşanacak ve bu büyüleyici gösteri, akşam saatlerinde en iyi şekilde izlenebilecek.

DOLUNAY METEORLARI GÖLGEDE BIRAKACAK

2025 Draconid meteor yağmurunu izlemek bu yıl biraz zorlaşabilir; çünkü yağmur, dolunayın hemen ardından gerçekleşecek. Parlak ay ışığı, daha sönük meteorları gölgede bırakacak ve görebileceğiniz yıldız sayısını azaltacak.

Kayan yıldızları daha net görmek isteyenler için uzmanlar, Ay'ın parlak ışığından uzak, gökyüzünün en karanlık noktalarına yönelmeyi öneriyor.

DRACONİD METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENEBİLİR?
Meteor yağmurları, bulutsuz bir gecede, yıldızların net görülebildiği karanlık bölgelerden izlenmelidir. Bunun için ışık kirliliğinin az olduğu, ufkun açık göründüğü ve karanlık bir gökyüzünün olduğu yerler tercih edilmelidir.

