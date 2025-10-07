DRACONİD Meteor Yağmuru ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? 2025 Draconid meteor yağmuru Türkiye’den izlenebilecek mi?

Yılın en büyüleyici gökyüzü olaylarından biri olarak kabul edilen Draconid Meteor Yağmuru için geri sayım başladı. Diğer meteor yağmurlarından farklı olarak sabaha karşı değil, akşam saatlerinde gözlemlenebilen Draconidler, karanlığın çökmesiyle birlikte gökyüzünü adeta bir ışık şölenine dönüştürüyor.