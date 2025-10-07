DRACONİD Meteor Yağmuru ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? 2025 Draconid meteor yağmuru Türkiye’den izlenebilecek mi?

Yılın en büyüleyici gökyüzü olaylarından biri olarak kabul edilen Draconid Meteor Yağmuru için geri sayım başladı. Diğer meteor yağmurlarından farklı olarak sabaha karşı değil, akşam saatlerinde gözlemlenebilen Draconidler, karanlığın çökmesiyle birlikte gökyüzünü adeta bir ışık şölenine dönüştürüyor.
DRACONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?
2025 yılında Draconid meteor yağmuru, 6-10 Ekim tarihleri arasında gökyüzünde gözlemlenebilecek. En yoğun dönem ise 8 Ekim'de yaşanacak ve bu büyüleyici gösteri, akşam saatlerinde en iyi şekilde izlenebilecek.
DOLUNAY METEORLARI GÖLGEDE BIRAKACAK
2025 Draconid meteor yağmurunu izlemek bu yıl biraz zorlaşabilir; çünkü yağmur, dolunayın hemen ardından gerçekleşecek. Parlak ay ışığı, daha sönük meteorları gölgede bırakacak ve görebileceğiniz yıldız sayısını azaltacak.
Kayan yıldızları daha net görmek isteyenler için uzmanlar, Ay'ın parlak ışığından uzak, gökyüzünün en karanlık noktalarına yönelmeyi öneriyor.