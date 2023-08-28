Drift atan sürücüye rekor ceza: Tam 20 bin TL!

Ekipler, sürücüye 'Kara yollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi veya yönünün ani olarak değiştirilmesi, kendi etrafında döndürülmesi' suçundan 20 bin 342 lira idari para cezası kesti, otomobili ise 2 ay trafikten menedildi.