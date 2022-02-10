Drift atarken araçtan düşen sürücü 17 yaşında çıktı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir akaryakıt istasyonu içerisinde drift yapmak isterken kullandığı 1993 model aracın kapısının açılması sonucu düşen 17 yaşındaki sürücü T.B'ye aracın şok bir para cezası kesilerek motosiklet ehliyetine de 2 ay süre ile el konuldu. Araç sahibine ise bin 400 lira ceza yazıldı. Sürücü kesilen cezayı sosyal medya hesabından cezayı yayınladı.

Acemi driftçi kapı açılınca araçtan dışarı uçtu | Video

İstasyona 1993 model Serçe ile gelen sürücü T.B, drift atarak dönmek isterken aracın kontrolünü kaybetti.

FACİAYA RAMAK KALA DURDURABİLDİ

Sürücü Efe B. kapısı açılan araçtan bir anda yere düşerken, araç yaklaşık 15 metre gittikten sonra kendiliğinden durdu. Düşen T. B. ise aracının arkasından koşarak tekrar direksiyona geçti. Sürücü daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

POLİS CEZA KESTİ

Görüntülerin ardından harekete geçen Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücü T.B'ye ulaştı. T.B'ye 11 bin 144 TL para cezası kesti. Araç sürücüsüne ise bin 400 lira para cezası uygulandı. Motosiklet ehliyeti olmasına rağmen otomobil kullandığı içinde ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu.

Polis, T.B. hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun;39/2 "Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları motorlu araçları sürmeleri", "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi (Drift)", "Emniyet kemeri kullanmamak" maddelerinden toplamda 11 bin 144 Türk lirası cezai işlem uygulanmış, ayrıca T.B'ye ait sürücü belgesi 60 gün süre ile geri alınmıştır" açıklamasını yaptı.

SAVCILIĞA SEVK EDİLDİ

Öte yandan T.B. hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatıyla T.B. hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan adli işlem yapılarak Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği açıklandı.