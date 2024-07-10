Drift kavgasında barış sağlanmadı: 3 yaralı

Olay, Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir grup otomobili ile O.T. isimli kişinin iş yerinin önüne gelerek drift yapmaya başladı. O.T.'nin uyarısı üzerine silah gösteren grup, yaşanan tartışmanın ardından olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra turizm merkezindeki işletmeci Z.Y.'nin yanına giden grup, yaşanılan olayı anlattı. O.T.'yi arayarak dükkanına davet eden Z.Y., iki tarafı barıştırmak istediğini söyledi. Bu teklif üzerine Z.Y.'nin dükkanına giden O.T. ile grup arasında tekrar tartışma yaşandı. Z.Y.'nin de dahil olduğu tartışma bir anda kavgaya dönüştü. O.T., belinden çıkardığı tabanca ile Z.Y.'nin bacağına ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunun yerden sekmesiyle ateş eden O.T. ve işletmede çalışan bir kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Sağlık ve Jandarma ekipleri gönderildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kavgada darp sonucu yaralanan 1 kişi ise Of Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.