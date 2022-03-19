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Giriş Tarihi: 19.3.2022 08:29 Son Güncelleme: 19.3.2022 08:30

“Drift” yapan maganda gözaltına alındı!

EMİR SOMER EMİR SOMER
“Drift” yapan maganda gözaltına alındı!

İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; “Drift” yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir trafik magandasını gözaltına aldı. Beş bin 683 liralık trafik cezası kesilen sürücünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul Başakşehir'de "Drift" yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir trafik magandasının peşine düştü. Önce aracın plakası, ardından da açık kimliği tespit edilen R.O., Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliği Polisleri tarafından gözaltına alındı. Ehliyeti olmadığı ortaya çıkan R.O.'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince beş bin 683 liralık trafik cezası kesildi ve hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan ötürü adli işlem yapıldı. Aracın sahibine de "Sürücü Belgesiz Kişiye Araç Kullandırtmak" gerekçesiyle üç bin 674 lira idari para cezası kesildi.

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“Drift” yapan maganda gözaltına alındı!
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