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Giriş Tarihi: 8.3.2022 10:06 Son Güncelleme: 8.3.2022 10:50

Drift yaptı cezayı yedi

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Drift yaptı cezayı yedi

Gaziantep’te caddede drift yapan sürücü MOBESE’den tespit edilerek hakkında 9 bin 321 lira para cezası uygulandı.

Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi 26. Cadde üzerinde drift yaptığı ihbarı alınan ve Kent Güvenlik Yönetim Sisteminden tespit edilen araç ve sürücüsü, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinden 9 bin 321 TL cezai işlem uygulanan sürücü hakkında ayrıca "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçundan da adli işlem başlatıldı.


Drift yaptı cezayı yedi! O anlar kameraya yansıdı | Video


Şüpheli, hakkında dava açılması halinde Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu'nu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 179. maddesinin 2. fıkrasından yargılanacak ve hakkında üç aydan iki yıla kadar hapis cezası istenilecek.

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Drift yaptı cezayı yedi
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