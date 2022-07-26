Driftçi arkadaşlara ceza yağdı

Tuzla'da Formula 1 yolu olarak bilinen Medeniyet Bulvarı üzerinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan, araç sürücüleri, İsmail A., Salih A. ve Hakan I. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerince yakalandı.
Sürücülere KTK'nın 67/1-D (Drift yapmak) maddesine istinaden 9 bin 125'er lira ceza kesilirken, abart egzozdan da bin 823 TL olmak üzere, toplam da 29 bin 198 lira ceza kesildi. Hepsinin sürücü belgeleri iki aylığına elinden alınırken bir araç trafikten men edildi.