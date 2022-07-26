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Giriş Tarihi: 26.7.2022 15:37

Driftçi arkadaşlara ceza yağdı

İstanbul Tuzla’da lüks araçlarla cadde üzerinde drift yapıp sosyal medya üzerinden paylaşan sürücüler Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerinin sosyal medya üzerinden yaptıkları çalışmalar sonucunda yakalandı. 3 sürücüye 30 bin liraya yakın ceza kesilirken 1 araç trafikten men edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Driftçi arkadaşlara ceza yağdı

Tuzla'da Formula 1 yolu olarak bilinen Medeniyet Bulvarı üzerinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan, araç sürücüleri, İsmail A., Salih A. ve Hakan I. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerince yakalandı.

Sürücülere KTK'nın 67/1-D (Drift yapmak) maddesine istinaden 9 bin 125'er lira ceza kesilirken, abart egzozdan da bin 823 TL olmak üzere, toplam da 29 bin 198 lira ceza kesildi. Hepsinin sürücü belgeleri iki aylığına elinden alınırken bir araç trafikten men edildi.

Ayrıca araç sürücülerine TCK 179/2 (Trafik Güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden Adli işlem yapılmak üzere Orhanlı Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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Driftçi arkadaşlara ceza yağdı
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