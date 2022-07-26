Driftçi arkadaşlara ceza yağdı

Sürücülere KTK'nın 67/1-D (Drift yapmak) maddesine istinaden 9 bin 125'er lira ceza kesilirken, abart egzozdan da bin 823 TL olmak üzere, toplam da 29 bin 198 lira ceza kesildi. Hepsinin sürücü belgeleri iki aylığına elinden alınırken bir araç trafikten men edildi.