Driftçi konvoycular gözaltına alındı! Üç trafik magandasına 30 bin 407 lira ceza…

Bir grup trafik magandası; İstanbul'un Bayrampaşa İlçesi'ne bağlı Ali Fuat Başgil Caddesi üzerinde bir düğün konvoyu esnasında drift yaptı, trafik akışını yavaşlattı ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. Diğer insanların haklarına saygı duymadıkları ve hak gaspı yaptıkları ifade edilen trafik magandaları bir de o görüntüleri sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. İnceleme başlatan İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; açık kimliklerini tespit ettiği trafik magandaları F.B., M.H.O. ve Y.K.'yı gözaltına aldı. Üç trafik magandasına "Karayolları Trafik Kanunu" kapsamında toplam 30 bin 407 lira idari para cezası kesildi. F.B. ve M.H.O. isimli iki trafik magandasının sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alındı ve haklarında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.