Driftçi magandaya 20 bin lira ceza… Gözaltına alındı…

İstanbul Emniyeti; bir araç sürücüsünün Başakşehir İlçesi'ndeki Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi Caddesi üzerinde "Drift" atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmesi üzerine inceleme başlattı. Aracın plakasını ve sürücünün açık kimliğini kısa süre içerisinde tespit eden İstanbul Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; olayı gerçekleştiren M.S. isimli trafik magandasını gözaltına aldı. 20 bin 342 lira ceza kesilen M.S. hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" maddesinden adli işlem yapıldı.