Driftçi taksicinin cezası kesildi, ehliyetine el konuldu

Eyüpsultan'ın en işlek caddelerinden Girne Caddesi üzerinde akşam saatlerinde bir taksi şoförü ticari aracıyla drift yaparak hem trafik güvenliğini hem de çevredekilerin hayatını tehlikeye attı. Yaptıkları yetmezmiş gibi o görüntüleri de sosyal medyada dolaşıma soktu. Görüntülerin kısa sürede birçok kullanıcının tepkisini çekmesiyle Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Taksinin plakasından yola çıkarak sürücünün kimliğini tespit eden ekipler, B.Ç.'yi gözaltına aldı.

CEZASINI KESTİLER

Taksi şoförü B.Ç.'ye trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle 9 bin 125 lira idari para cezası kesilip adli işlem uygulanırken, sürücü ehliyetine de 2 ay süre ile el konuldu.

İstanbul'da trafikte dehşet saçan driftçi taksici kamerada! Cezası kesildi, ehliyetine el konuldu...