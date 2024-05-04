Driftçiye rekor ceza: Attığı driftten değil, yediği cezadan başı döndü!

Kocaeli Körfez İlçesinde, önceki gün akşam saatlerinde bir sürücünün drift atarak hem kendi hem de başkalarının canını tehlikeye attığı anlara ait görüntülerin paylaşılarak haber yapılmasının ardından, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kısa sürede araç ve sürücüsü tespit edilerek yakalandı.

REKOR CEZA ALDI

Yeniyalı Mahallesi Diş Hastanesi mevkiinde gerçekleşen olayla ilgili olarak yakalanan araç sürücüsüne, drift yapma, abartılı egzoz kullanma, trafiği tehlikeye atma, emniyet kemeri takmama, zorunlu trafik sigortası yapmama, plakasız araç kullanma ve kesik yay ile seyir etme gibi bir çok trafik kuralı ihlalinden 36 bin 269 TL para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine dört ay süreyle el konuldu ve araç kullanma yeterliliği sağlık açısından değerlendirilmek üzere hastaneye sevk edildi. Sürücünün yaptığı ihlaller nedeniyle aracı da trafikten men edilerek otoparka çekildi.