Haberler Yaşam Haberleri Driftçiye rekor ceza: Attığı driftten değil, yediği cezadan başı döndü!
Giriş Tarihi: 4.5.2024 18:14 Son Güncelleme: 4.5.2024 18:59

Driftçiye rekor ceza: Attığı driftten değil, yediği cezadan başı döndü!

Körfez ilçesinde spor aracı ile defalarca drift yapan bir sürücünün görüntülerinin Kocaeli'de oldukça geniş bir takipçisi bulunan Kocaeli Gündem isimli sosyal medyada paylaşılmasının ardından, emniyet güçleri harekete geçti. Hem kendi canını, hem de başkalarının canını tehlikeye atan sürücüye, paylaşılan görüntüler sayesinde 36 bin TL ceza uygulandı. Ayrıca ehliyetine el konularak aracı da trafikten men edildi.

ABBAS ÇAKAR
Driftçiye rekor ceza: Attığı driftten değil, yediği cezadan başı döndü!

Kocaeli Körfez İlçesinde, önceki gün akşam saatlerinde bir sürücünün drift atarak hem kendi hem de başkalarının canını tehlikeye attığı anlara ait görüntülerin paylaşılarak haber yapılmasının ardından, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kısa sürede araç ve sürücüsü tespit edilerek yakalandı.

REKOR CEZA ALDI

Yeniyalı Mahallesi Diş Hastanesi mevkiinde gerçekleşen olayla ilgili olarak yakalanan araç sürücüsüne, drift yapma, abartılı egzoz kullanma, trafiği tehlikeye atma, emniyet kemeri takmama, zorunlu trafik sigortası yapmama, plakasız araç kullanma ve kesik yay ile seyir etme gibi bir çok trafik kuralı ihlalinden 36 bin 269 TL para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine dört ay süreyle el konuldu ve araç kullanma yeterliliği sağlık açısından değerlendirilmek üzere hastaneye sevk edildi. Sürücünün yaptığı ihlaller nedeniyle aracı da trafikten men edilerek otoparka çekildi.

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Driftçiye rekor ceza: Attığı driftten değil, yediği cezadan başı döndü!
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