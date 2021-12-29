Driftin bedeli ağır oldu

34 ELV *** plakalı aracın sürücüsü A.A. tünelin boş olmasını fırsat bilerek yaptığı drift ile kameralara yakalandı. Drift yaparken hem diğer sürücüleri tehlikeye attı hem de trafiğin tıkanmasına sebep oldu.

Ümraniye'de tünelde drift yapan maganda kamerada | Video

Sivil Trafik Ekipleri kameralardan sürücüyü takip ederek yakaladı ve 6700 tl para cezası kesti. sürücünün daha öncesinden drift yapmaktan cezai işlemi olduğu tespit edildi ve ehliyetine daimi olarak el konuldu. Sürücü A.A. trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem yapılmak gözaltına alındı.