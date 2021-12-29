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Giriş Tarihi: 29.12.2021 16:19 Son Güncelleme: 29.12.2021 16:23

Driftin bedeli ağır oldu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Driftin bedeli ağır oldu

İstanbul’da dün bir sürücü  Ümraniye İlçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi Köprü İçi üzerinde seyir halindeyken tünelin boş olmasını fırsat bilerek drift yapıp sıfır çizdi. Kameraları hesaba katmayan sürücü A.A. trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil  Trafik Ekipleri tarafından yakalanarak 6700 TL para cezası kesildi ve ehliyetine el konuldu.

34 ELV *** plakalı aracın sürücüsü A.A. tünelin boş olmasını fırsat bilerek yaptığı drift ile kameralara yakalandı. Drift yaparken hem diğer sürücüleri tehlikeye attı hem de trafiğin tıkanmasına sebep oldu.

Ümraniye'de tünelde drift yapan maganda kamerada | Video

Sivil Trafik Ekipleri kameralardan sürücüyü takip ederek yakaladı ve 6700 tl para cezası kesti. sürücünün daha öncesinden drift yapmaktan cezai işlemi olduğu tespit edildi ve ehliyetine daimi olarak el konuldu. Sürücü A.A. trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem yapılmak gözaltına alındı.

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Driftin bedeli ağır oldu
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