Drone ile yakaladılar… 18 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sultanbeyli İlçesi Turgut Reis Mahallesi'ndeki bir ormanlık alanda Drone ile yaptıkları denetim uçuşunda; ağaçlık alandaki zemin üzerinde doğal olmayan bir kabarıklık tespit etti. Söz konusu bölgede vakumlanmış şeffaf poşetler içerisinde toplam 18 kilo 265 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ele geçirildi. Çalışmaların devamında gerekli çevre güvenliği alınarak belirlenen noktada uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik tedbir alındı. Motosikletle söz konusu noktaya gelen M.Ç. yakalandı. Benzer ve farklı suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edilen M.Ç.'nin üzerinde uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirlenen 13 bin 500 lira nakit para ve bir adet şeffaf poşet ele geçirildi. M.Ç. tutuklandı.