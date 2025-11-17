DSİ 1389 personel alımı yapacak! Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ personel alımı başvuruları ne zaman, kadro dağılımı açıklandı mı?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın duyurusu ile DSİ'nin 1389 kişilik personel alımı gündeme geldi. Kurum, bekçi, teknisyen, laborant yardımcısı ve treyler operatör yardımcısı gibi çeşitli pozisyonlar için yeni ekip arkadaşları arıyor. Adaylar, sürecin ayrıntılarını merak ediyor. Peki, DSİ personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, hangi şartlar aranıyor ve kadro dağılımı nasıl olacak?
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün taşra b
Birimlerinde görevlendirilmek üzere 1389 yeni personel alınacağını açıkladı.
DSİ bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar, işçi alımı detaylarını merak ediyor.
Bakan Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 1389 yeni personel alacağız. Ülkemizin dört bir yanında hizmet verecek çalışma arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Hayırlı olsun."
DSİ personel alımıyla ilgili süreç, adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Ancak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün yeni dönem personel alımına ilişkin takvim,başvuru koşulları henüz netleşmedi. Resmî duyurunun yayımlanmasının ardından başvuru tarihleri ve detaylar belli olacak. Belli olduğunda yer vereceğiz.
DSİ Genel Müdürlüğünde istihdam edilecek personellerin 1305'i noter kurası ile, 84'ü ise sınav ile alınacak.
Noter kurası ile alınacak 1305 işçinin branş dağılımı:
210 usta yardımcısı
154 aşçı yardımcısı
154 şoför
140 düz işçi
116 bakımcı-yağcı
105 sürveyan
69 sondaj işçisi
66 treyler operatör yardımcısı
64 laborant yardımcısı
59 teknisyen
58 topoğraf
44 bekçi,
19 su dağıtım teknisyeni
15 akaryakıtçı
13 hidrolog yardımcısı
7 jeofizik teknisyeni
5 alet operatörü
2 teknik ressam
2 pompaj istasyonu operatörü
1 döşemeci yardımcısı
1 fotoğrafçı
1 kompresör operatörü